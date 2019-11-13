Справа банкірів: Антикорупційний суд визначив запобіжний захід двом підозрюваним, скріншот трансляції ВАКС

https://racurs.ua/ua/n129369-antykorupciynyy-sud-vyznachyv-zapobijnyy-zahid-dvom-pidozruvanym-u-spravi-banku-vab.html

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Вищий антикорупційний суд визначив запобіжний захід двом підозрюваним у справі про рефінансування банку VAB. 12−13 листопада відбулися засідання суду, на яких арештували на 60 днів із правом внесення застави у 15 млн грн колишнього директора генерального департаменту банківського нагляду Національного банку Аллу Шульгу, а члена Ради НБУ Миколу Каленського відправили під цілодобовий домашній арешт.

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Про це повідомляється у трансляції засідання ВАКС.

Учора Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що у провадженні про заволодіння коштами для «VAB Банку» оголосили підозру вісьмом людям, серед яких — голова правління «Райффайзен Банку Аваль» і колишній перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

У жовтні 2014 року «VAB Банк» звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк погодився, хоча фінустанова не надала всі необхідні документи. У прокуратурі стверджують, що вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, була завищена майже у 25 разів. Через місяць банк визнали неплатоспроможним, ще пізніше — його ліквідували.

Учора голова ради директорів «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк заявив, що має намір частинами сплачувати заборговані кошти НБУ.

Увечері 11 листопада до офісу «Авалю» прийшли працівники НАБУ, щоб затримати голову правління фінустанови Олександра Писарука, який у 2014−2015 роках був першим заступником тодішньої голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Попередньо дії затриманих кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Про підозру повідомили також екс-голові наглядової ради «VAB Банку» і колишньому заступнику голови правління банку.