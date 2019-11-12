Справа банкірів: Бахматюк планує повернутися в Україну і повертати борги частинами, фото — "Українська правда"

https://racurs.ua/ua/n129308-sprava-bankiriv-bahmatuk-planuie-povernutysya-v-ukrayinu-i-povertaty-borgy-chastynamy.html

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Бізнесмен Олег Бахматюк, який є власником аграрного холдингу «Укрлендфармінг», має намір повернутися в Україну і частинами повертати 8 млрд грн боргів банків, які належать йому і виведені з ринку — VAB і «Фінансова ініціатива».

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Бахматюк запропонував внести 500 млн грн гарантійного внеску, а далі сплачувати по 1 млрд грн на рік, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Бізнесмен офіційно повідомив про це у кінці жовтня Фонд гарантування вкладів фізосіб. Бахматюк також запевнив, що не втікав з України у зв’язку з початком затримань в Україні у справі VAB Банку.

Він нібито проводить нині переговори на Близькому Сході і продовжить їх у найближчі дні. Після повернення в Україну Бахматюк має намір працювати з адвокатами.

Бізнесмен нагадав, що «Укрлендфармінг» є виробником великих обсягів зернових і під такі потоки компанія здатна залучати гроші, необхідні для поетапної виплати боргів. Бахматюк вважає затримання, які відбулися сьогодні вночі, спробою зламати домовленості.

Нагадаємо, що у ніч з 11 на 12 листопада НАБУ і САП затримали сімох осіб, яких підозрюють у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, який НБУ надав у 2014 році ПАТ «ВіЕйБі Банк». Серед них був і голова правління банку «Аваль» Олександр Писарук, який у 2014−2015 роках працював першим заступником керівника НБУ Валерії Гонтаревої.

У жовтні 2014 року Нацбанк надав «ВіЕйБі Банку» 1,2 млрд грн. Установа належала власнику аграрного холдингу «Укрлендфармінг» Олегу Бахматюку. Через місяць НБУ визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію, а у березні 2015 року ухвалили рішення про ліквідацію цієї фінустанови.

НАБУ почало розслідувати справу Бахматюка в жовтні 2016 року, але генпрокурор Юрій Луценко передав справу в поліцію. Згодом 100 томів кримінального провадження, які зберігалися у підвалі стороннього підприємства, були затоплені.