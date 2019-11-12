Справа банкірів: голову правління «Авалю» відпустили, сьогодні ВАКС обере йому запобіжний захід, фото — "Інтерфакс-Україна"

https://racurs.ua/ua/n129303-golovu-pravlinnya-avalu-vidpustyly-sogodni-antykorupciynyy-sud-obere-yomu-zapobijnyy-zahid.html

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Національне антикорупційне бюро України у ніч з 11 на 12 листопада відпустило голову правління «Райффайзен банку Аваль» Олександра Писарука. Сьогодні Вищий антикорупційний суд України обере йому запобіжний захід.

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Писарука відпустили після того, як оголосили підозру у справі про рефінансування VAB Банку. Писаруку інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомив у Телеграм екс-нардеп Сергій Лещенко.

За його словами, йдеться про підготовку Писаруком рішення правління НБУ щодо виділення 1,2 млрд грн рефінансування для одного з банків аграрного олігарха Олега Бахматюка. Він нібито вніс заставу, меншу за необхідну суму для отримання кредиту. У підсумку гроші вивели з банку, а надані застави виявилися фікцією. Бахматюк втік з України.

Нинішній керівник банку «Аваль» Писарук у 2014—2015 роках працював першим заступником голови Національного банку Валерії Гонтаревої.

У НАБУ пізно 11 листопада повідомили про затримання сімох колишніх та чинних посадовців НБУ та «ВіЕйБі банку» за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту НБУ.