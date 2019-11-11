Справа банкірів: силовики затримали керівника «Авалю», який працював із Гонтаревою в НБУ, фото — Інтерфакс-Україна

https://racurs.ua/ua/n129302-sylovyky-zatrymaly-kerivnyka-banku-aval-yakyy-pracuvav-iz-gontarevou-v-nbu-zmi.html

Ракурс

Увечері 11 листопада співробітники НАБУ прийшли в офіс «Райффайзен банку Аваль», щоб затримати главу правління Олександра Писарука.

Loading...

Писаруку інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 Кримінального кодексу України). Нинішній керівник банку «Аваль» у 2014—2015 роках працював першим заступником голови Національного банку Валерії Гонтаревої.

Твіттер НАБУ повідомив, що бюро та САП затримали сімох колишніх та чинних посадовців НБУ та «ВіЕйБі банку» за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, який НБУ надав у 2014 році ПАТ «ВіЕйБі Банк».

У повідомленні не уточнюється, чи був серед затриманих Писарук. Натомість джерело НВ повідомляло, що представники НАБУ перебувають в офісі «Авалю», щоб затримати Писарука.

Писарук до роботи в «Авалі» та НБУ працював у банку ING, був регіональним керівником цього банку в Центральній та Східній Європі.

Минулого тижня «Райффайзен Банк Аваль» укотре очолив рейтинг найнадійніших банків України, який склав журнал «Новое время» спільно з інвестиційною компанією Dragon Capital.

Місце в рейтингу визначалося інвесткомпанією, виходячи з суми балів, яку банки отримували на основі кількох показників.

Події навколо свого колеги прокоментувала й Гонтарева.

Терор міцнішає. Під час роботи в Нацбанку Писарук відповідав за банківський нагляд. Ми з ним і розчищали всі ці авгієві стайні, — зазначила екс-голова НБУ.

Аналітик Сергій Фурса назвав Писарука одним із найчесніших банкірів в Україні.