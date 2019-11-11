Силовики задержали руководителя банка «Аваль», работавшего с Гонтаревой в НБУ — СМИhttps://racurs.ua/n129302-siloviki-zaderjali-rukovoditelya-banka-aval-rabotavshego-s-gontarevoy-v-nbu-smi.htmlРакурс
Вечером 11 ноября сотрудники НАБУ пришли в офис «Райффайзен банка Аваль», чтобы задержать главу правления Александра Писарук.
Писаруку инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ст. 191 УК Украины). Нынешний руководитель банка «Аваль» в 2014—2015 годах работал первым заместителем председателя Национального банка Валерии Гонтаревой.
Твиттер НАБУ сообщил, что бюро и САП задержали семерых бывших и действующих чиновников НБУ и «ВиЭйБи банка» по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, который НБУ предоставил в 2014 году ПАО «ВиЭйБи Банк».
В сообщении не уточняется, был ли среди задержанных Писарук. Источник НВ сообщал, что представители НАБУ находятся в офисе «Аваля», чтобы задержать Писарука.
Писарук до работы в «Авале» и НБУ работал в банке ING, был региональным руководителем этого банка в Центральной и Восточной Европе.
На прошлой неделе «Райффайзен банк Аваль» в очередной раз возглавил рейтинг самых надежных банков Украины, который составил журнал «Новое время» совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital. Место в рейтинге определялось инвесткомпанией, исходя из суммы баллов, которую банки получали на основе нескольких показателей.
События вокруг своего бывшего коллеги прокомментировала и Гонтарева.
Террор крепнет. Во время работы в Нацбанке Писарук отвечал за банковский надзор. Мы с ним и расчищали все эти авгиевы конюшни, — отметила экс-глава НБУ.
Аналитик Сергей Фурса назвал Писарука одним из самых честных банкиров в Украине.