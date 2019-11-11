Дело банкиров: силовики задержали руководителя «Аваля», который работал с Гонтаревой в НБУ, фото — Интерфакс-Украина

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Вечером 11 ноября сотрудники НАБУ пришли в офис «Райффайзен банка Аваль», чтобы задержать главу правления Александра Писарук.

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Писаруку инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ст. 191 УК Украины). Нынешний руководитель банка «Аваль» в 2014—2015 годах работал первым заместителем председателя Национального банка Валерии Гонтаревой.

Твиттер НАБУ сообщил, что бюро и САП задержали семерых бывших и действующих чиновников НБУ и «ВиЭйБи банка» по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, который НБУ предоставил в 2014 году ПАО «ВиЭйБи Банк».

В сообщении не уточняется, был ли среди задержанных Писарук. Источник НВ сообщал, что представители НАБУ находятся в офисе «Аваля», чтобы задержать Писарука.

Писарук до работы в «Авале» и НБУ работал в банке ING, был региональным руководителем этого банка в Центральной и Восточной Европе.

На прошлой неделе «Райффайзен банк Аваль» в очередной раз возглавил рейтинг самых надежных банков Украины, который составил журнал «Новое время» совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital. Место в рейтинге определялось инвесткомпанией, исходя из суммы баллов, которую банки получали на основе нескольких показателей.

События вокруг своего бывшего коллеги прокомментировала и Гонтарева.

Террор крепнет. Во время работы в Нацбанке Писарук отвечал за банковский надзор. Мы с ним и расчищали все эти авгиевы конюшни, — отметила экс-глава НБУ.

Аналитик Сергей Фурса назвал Писарука одним из самых честных банкиров в Украине.