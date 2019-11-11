Секс-скандал у Раді: у «Слузі народу» вирішили прибрати Яременка із посади голови комітету із зовнішньої політики, фото — Патріоти України

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Фракція «Слуга народу» у Раді вирішила переобрати голову комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

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Таке рішення ухвалили увечері 11 листопада на засіданні фракції, яке передувало новому пленарному тижню у парламенті. Про рішення звільнити Богдана Яременка, який потрапив у секс-скандал в Раді, після засідання фракції повідомив нардеп Давид Арахамія.

Нардепи від монобільшості проголосували за те, що голова комітету буде переобраний. Відповідно до регламенту, у випадку відкликання голови комітету, нового кандидата на посаду пропонує фракція, за чиєю квотою обирали попередній очільника комітету.

Нагадаємо, що листування Яременка про надання інтимних послуг за гроші потрапило у ЗМІ. Згодом Яременко заявив, що умисно сфабрикував листування, але все ж видалив цей пост і розмістив вибачення, а також звинуватив ЗМІ у тому, що вони оприлюднюють особисту інформацію і можуть бути покарані за це.

Усі опозиційні до «Слуги народу» фракції закликали керівництво переобрати керівництво комітету, який очолює Яременко, а сам нардеп написав відповідну заяву.