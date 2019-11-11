Секс-скандал в Раде: в «Слуге народа» решили убрать Яременко с должности председателя комитета по внешней политике, фото — Патриоты Украины

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Фракция «Слуга народа» в Раде решила переизбрать председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

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Такое решение приняли вечером 11 ноября на заседании фракции, которое предшествовало новой пленарной неделе в парламенте. О решении освободить Богдана Яременко, который попал в секс-скандал в Раде, после заседания фракции сообщил нардеп Давид Арахамия.

Нардепы от монобольшинства проголосовали за то, что председатель комитета будет переизбран. Согласно регламенту, в случае отзыва председателя комитета, нового кандидата на должность предлагает фракция, по чьей квоте выбирали предыдущего главу комитета.

Напомним, что переписка Яременко о предоставлении интимных услуг за деньги попала в СМИ. Впоследствии Яременко заявил, что умышленно сфабриковал переписку, но все же удалил этот пост и разместил извинения, а также обвинил СМИ в том, что они обнародуют личную информацию и могут быть наказаны за это.

Все оппозиционные «Слуге народа» фракции Рады призвали руководство переизбрать руководство комитету, который возглавляет Яременко, а сам нардеп написал соответствующее заявление.