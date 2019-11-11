Драка Геруса с Ляшко: нардеп рассказал, когда состоится реванш, скриншот видео

https://racurs.ua/n129300-gerus-rasskazal-kogda-sostoitsya-revansh-draki-s-lyashko.html

Ракурс

Народный депутат от «Слуги народа» Андрей Герус прокомментировал драку, которая произошла между ним и бывшим нардепом Олегом Ляшко в аэропорту «Борисполь». Он не исключает, что напишет соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Loading...

Если я еще раз встречусь с ним, было бы хорошо, чтобы он был без двух охранников. Один вмешивался в ситуацию, другой сидел на подстраховке. После этого получил очень много сообщений. Две трети людей писали, что надо было бить в челюсть. Реванш будет в правовом поле, — рассказал Герус журналистам сегодня в кулуарах офисного центра «Парковый», в котором проходило заседание фракции «Слуги народа».

По его словам, адвокаты настойчиво советовали дать показания полиции, а Ляшко «светит» от 4 до 7 лет заключения в соответствии с ч.2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК Украины. Действующий нардеп считает, что народные избранники «не имеют права бить безработных бывших, которые были в неадекватном состоянии».

Это было впервые для меня как депутата, теперь буду более подготовлен к тому, как действовать в такой ситуации. Думаю, что мы должны показывать пример гражданам, — считает Герус.

Он также заявил, что правку, которая позволяет импорт электроэнергии из Беларуси и РФ, проголосовала в 2017 году в Раде и фракция Радикальной партии, которую возглавляет Ляшко.

Примирение произойдет тогда, когда Ляшко признает, что именно он открыл канал импорта, а во-вторых, расскажет, кто был заказчиком акции в аэропорту, — сообщил нардеп.

Герус также заверил, что драка с Ляшко не была причиной сегодняшнего решения президента Украины уволить его от должности представителя главы государства в Кабинете министров. Он пояснил, что невозможно совмещать работу нардепа и представителя президента.