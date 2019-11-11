Слуга народа: журналисты показали 24 квартиры и 17 авто нардепа-журналиста Дубинского, фото — "Наші гроші"

https://racurs.ua/n129299-jurnalisty-pokazali-24-kvartiry-i-17-avto-nardepa-jurnalista-dubinskogo-foto-video.html

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Журналисты нашли у народного депутата от фракции «Слуга народа» Александра Дубинского, который ранее боролся на телеканале «1+1» с коррупцией в украинском политикуме, 24 квартиры, земельные участки и автопарк, состоящий из 17 транспортных средств.

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Об этом сообщает передача «Наши деньги» проекта BIHUS info.

Блогер и политик до сих пор не заполнил электронную декларацию, обещав сделать это весной 2020 года. Ранее он заявлял, что ездит на авто 2006 года выпуска. На самом деле, чаще всего он появляется на Land Cruiser 2013 года, который стоит примерно 50 тыс. долл. и записан на мать политика.

Кроме того, за последние пять лет он приобрел 10 новых автомобилей, из них семь авто Мercedes. Также в автопарке Дубинского есть Porsche и Honda.

У матери нардепа за последние пять лет появились семь элитных авто, «жемчужиной» которой является Мaserati.

Мама любит скорость, — пояснил журналистам Дубинский.

Обнаружили у Дубинского и большое количество недвижимости: на Подоле ему с 2014 года принадлежит две квартиры. В селе Хотов Киевской области у него шесть земельных участков, а в Соломенском районе столицы — дом. Дубинскому принадлежит квартира и в жилом комплексе «Французский квартал» в столице на Печерске, а также квартира на Теремках.

Большим количеством недвижимости обладает и жена Дубинского Леся Цыбко — семью квартирами. Еще 19 объектов недвижимости имеет в собственности мать нардепа Алла Березовская.

Напомним, что в октябре нардеп Дубинский прошел проверку на полиграфе после слухов о его возможном подкупе.