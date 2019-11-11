Слуга народу: журналісти показали 24 квартири і 17 авто нардепа-журналіста Дубінського, фото — Наші гроші

https://racurs.ua/ua/n129299-jurnalisty-pokazaly-24-kvartyry-i-17-avto-nardepa-jurnalista-dubinskogo-foto-video.html

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Журналісти знайшли у народного депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського, який раніше боровся на телеканалі «1+1» з корупцією в українському політикумі, 24 квартири, земельні ділянки і автопарк, що складається із 17 транспортних засобів.

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Про це повідомляє передача «Наші гроші» проекту BIHUS info.

Блогер і політик досі не заповнив електронну декларацію, обіцявши зробити це навесні 2020 року. Раніше він заявляв, що їздить на авто 2006 року випуску. Насправді ж, найчастіше він з’являється на Land Cruiser 2013 року, який коштує приблизно 50 тис. дол. і записаний на матір політика.

Крім того, за останні п’ять років він придбав 10 нових автомобілів, з них сім авто Мercedes. Також у автопарку Дубінського є Porsche і Honda.

У матері нардепа за останні п’ять років з’явилися сім елітних авто, «перлиною» якої є Мaserati.

Мама любить швидкість, — пояснив журналістам Дубінський.

Виявили у Дубінського й велику кількість нерухомості: на Подолі йому з 2014 року належить дві квартири. У селі Хотов Київської області у нього шість земельних ділянок, а у Солом’янському районі столиці — будинок. Дубинському належить квартира і в житловому комплексі «Французький квартал» у столиці на Печерську, а також квартира на Теремках.

Великою частиною нерухомості володіє і дружина Дубинського Леся Цибко — сімома квартирами. Ще 19 об'єктів нерухомості має у власності й матір нардепа Алла Березовська.

Нагадаємо, що у жовтні нардеп Дубінський пройшов перевірку на поліграфі після чуток про його можливий підкуп.