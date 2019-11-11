Скандали у "Слузі народу": опозиційних нардепів викликають для пояснень на Банкову, у декого перевіряють телефони, фото — Фейсбук А.Поляков

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Народних депутатів зі «Слуги народу», які висловили опозиційну до керівництва фракції думку, викликають на Банкову в Офіс президента, у декого перевіряють телефони. Про це розповів ЗМІ нардеп з монобільшості Антон Поляков в кулуарах засідання фракції «Слуги народу», яке відбувається увечері 11 листопада в офіс-центрі «Парковий».

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Депутат-мажоритарник з 206 округу (Чернігівська область) повідомив, що після декількох негативних голосувань за проекти законів, які подавалися владою, він отримав запрошення до Офісу президента, аби пояснити його очільнику Андрію Богдану свою поведінку. На цій зустрічі, окрім Богдана, були керівники фракції Давид Арахамія і Олександр Корінєнко, а також спікер Дмитро Разумков.

Про такі виклики я на фракції казав президенту. Чому керівник Офісу президента викликає до себе народного депутата і вимагає пояснень, — заявив Поляков.

Виклик на Банкову, зокрема, стосувався голосування за закони про Бюро фінансових розслідувань, а також про держбюджет-2020. Поляков зазначив, що закон про Бюро фінансових розслідувань не пройшов антикорупційної експертизи.

Щодо перспектив бюджету, то нардеп вважає, що у «Слузі народу» є достатньо багато нардепів, які незадоволені деякими новаціями. Йдеться про зменшення дохідної бази місцевих бюджетів (акциз на паливо) і одночасне збільшення видаткової (збільшення фінансування закладів освіти).

Ми мажоритарники, нам повертатися на округи. Що нам скажуть люди, які за нас голосували? — розповів у трансляції нардеп.

На запитання журналістів про ймовірний тиск на себе за випадки голосування, які йдуть врозріз із офіційною політикою партії нардеп зі «Слуги народу» відповів, що відчув «інформаційний тиск».

Були розмови про те, що я маю тихіше поводитися, — сказав нардеп.

Він також фактично підтвердив факт внутрішніх перевірок у фракції фактів витоків інформації, про які вряди годи повідомляють ЗМІ. Зокрема, Поляков розповів, що чув про перевірки телефонів, аби виявити, хто зі «слуг народу» спілкується із пранкером Джокером, який фігурував у скандалах із кількома нардепами із провладної монобільшості.

Чув і таке, що запускають якусь інформацію, аби виявити, хто «зливає" її у ЗМІ, — заявив журналістам Поляков.

На сьогоднішньому вечірньому засіданні фракції партії «Слуга народу» обговорюють законопроекти щодо ринку землі і скандальні ситуації з деякими народними депутатами. До офісного центру «Парковий», зокрема, прибув і прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Сьогодні вранці він на засіданні погоджувальної ради у парламенті закликав народних депутатів не затягувати з ухваленням низки законів, серед них пакет законопроектів, які врегульовують земельні відносини. Бюджет на 2020 рік Рада може ухвалити в цілому вже 14 листопада.