Суперкубок Іспанії з футболу три роки поспіль проведуть в Саудівській Аравії

Суперкубок Іспанії з футболу три роки поспіль проведуть в Саудівській Аравіїhttps://racurs.ua/ua/n129297-superkubok-ispaniyi-z-futbolu-try-roky-pospil-provedut-v-saudivskiy-araviyi.htmlРакурс
Саудівська Аравія прийме Суперкубок Іспанії з футболу впродовж трьох найближчих років. Про це повідомив 11 листопада офіційний сайт Королівської федерації футболу Іспанії.
Проведення турніру за кордоном, на думку керівництва іспанського футболу, спрямоване на підтримку кандидатури Іспанії в боротьбі за право проведення чемпіонату світу 2030 року.
У федерації наголосили, що уклали угоду з Саудівською Аравією, згідно з якою у жінок буде право необмеженого доступу на стадіони під час проведення змагань.
Суперкубок Іспанії в 2020 році пройде з 8 по 12 січня, турнір відбудеться у форматі «Фіналу чотирьох», в якому візьмуть участь «Барселона», «Валенсія», «Атлетіко» і «Реал».
«Барселона» частіше за всі інші клуби перемагала у цьому турнірі — 13 разів.
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