Суперкубок Іспанії з футболу три роки поспіль проведуть в Саудівській Аравії, фото — EPA

https://racurs.ua/ua/n129297-superkubok-ispaniyi-z-futbolu-try-roky-pospil-provedut-v-saudivskiy-araviyi.html

Ракурс

Саудівська Аравія прийме Суперкубок Іспанії з футболу впродовж трьох найближчих років. Про це повідомив 11 листопада офіційний сайт Королівської федерації футболу Іспанії.

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Проведення турніру за кордоном, на думку керівництва іспанського футболу, спрямоване на підтримку кандидатури Іспанії в боротьбі за право проведення чемпіонату світу 2030 року.

У федерації наголосили, що уклали угоду з Саудівською Аравією, згідно з якою у жінок буде право необмеженого доступу на стадіони під час проведення змагань.

Суперкубок Іспанії в 2020 році пройде з 8 по 12 січня, турнір відбудеться у форматі «Фіналу чотирьох», в якому візьмуть участь «Барселона», «Валенсія», «Атлетіко» і «Реал».

«Барселона» частіше за всі інші клуби перемагала у цьому турнірі — 13 разів.

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