Листування російських чиновників про купівлю ЧС-2018 з футболу продають у Telegram, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n128863-lystuvannya-chynovnykiv-rf-pro-chs-2018-prodaut-v-telegram-zmi.html

Ракурс

Чемпіонат світу з футболу 2018 року згадується в листуванні російських чиновників, яке продає Telegram-канал Black Mirror.

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У матеріалах йдеться про підкуп росіянами членів виконавчої ради FIFA з метою присудження Росії права проведення ЧС-2018. Про це повідомляє The Insider.

За даними журналістів, помічник німецького функціонера Франца Беккенбауера нібито гарантував, що голос німця буде віддано РФ. Ним була названа сума в 3 млн євро. Високопоставлений футбольний чиновник із Кіпру також збирався проголосувати за Росію, але за вдвічі меншу суму, а колишній віце-президент FIFA Джек Уорнер готовий був підтримати кандидатуру цієї країни, якщо йому запропонували би «більше за інших».

Згадується в матеріалах й ім’я глави УЄФА Мішеля Платіні. На нього мали намір впливати через комерційних партнерів організації.

У листуванні чиновників РФ міститься досьє на членів виконавчого ради FIFA й запропоновано можливі механізми тиску.

Зазначається, що матеріали було викрадено з листування колишнього чиновника мерії Москви Сергія Капкова.

Раніше колишній член виконкому ФІФА Рафаель Сальгуеро зізнався в продажі голосу за Росію на виборах країни-господаря ЧС-2018.