Переписку российских чиновников о покупке ЧМ-2018 по футболу продают в Telegram, фото: pixabay

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Ракурс

Чемпионат мира по футболу 2018 года упоминается в переписке российских чиновников, которую продает Telegram-канал Black Mirror.

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В материалах речь идет о подкупе россиянами членов исполнительного совета FIFA с целью присуждения России права проведения ЧМ-2018. Об этом сообщает The Insider.

По данным журналистов, помощник немецкого функционера Франца Беккенбауэра якобы гарантировал, что голос немца будет отдан РФ. Им была названа сумма в 3 млн евро. Высокопоставленный футбольный чиновник из Кипра также собирался проголосовать за Россию, но за вдвое меньшую сумму, а бывший вице-президент FIFA Джек Уорнер готов был поддержать кандидатуру этой страны, если ему предложили бы «больше остальных».

Упоминается в материалах и имя главы УЕФА Мишеля Платини. На него намеревались воздействовать через коммерческих партнеров организации.

В переписке чиновников РФ содержится досье на членов исполнительного совета FIFA и предложены возможные механизмы давления.

Отмечается, что материалы были похищены из переписки бывшего чиновника мэрии Москвы Сергея Капкова.

Ранее бывший член исполкома ФИФА Рафаэль Сальгуеро признался в продаже голоса за РФ на выборах страны-хозяйки ЧМ-2018.