ФСБ задержала гражданина Украины. Фото: kp.ru

https://racurs.ua/n128862-na-vezde-v-krym-okkupanty-zaderjali-ukrainca-i-pomestili-ego-v-sizo.html

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Гражданина Украины задержали на административной границе с оккупированной Автономной Республикой Крым.

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Украинца схватили сотрудники Федеральной службы безопасности РФ на пункте пропуска в Армянске при пересечении админграницы Крыма с Херсонской областью. Задержанный якобы пытался попасть в Крым под другой фамилией. Об этом 1 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Мужчина нарочно изменил свои установочные данные, обратившись для этого в миграционную службу Украины и оформив новый паспорт, — цитирует издание ФСБ.

Против гражданина Украины возбуждено уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде взятия под стражу на два месяца. Кроме того, украинцу запретили въезд в РФ до сентября 2020 года.

Подтверждения этой информации из других источников пока нет. Имя и фамилия задержанного украинца не указываются.

Напомним, Федеральная служба безопасности Российской Федерации заставляет жителей Крыма собирать информацию о проукраински настроенных жителях полуострова. Оккупанты заставляют работников сферы предоставления интернет-услуг давать согласие на конфиденциальное сотрудничество.