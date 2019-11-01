ФСБ затримала громадянина України. Фото: kp.ru

https://racurs.ua/ua/n128862-na-v-yizdi-v-krym-okupanty-zatrymaly-ukrayincya-y-pomistyly-yogo-v-sizo.html

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Громадянина України затримали на адміністративному кордоні з окупованою Автономною Республікою Крим.

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Українця схопили співробітники Федеральної служби безпеки РФ на пункті пропуску в Армянську при перетині адмінкордону Криму з Херсонською областю. Затриманий нібито намагався потрапити в Крим під іншим прізвищем. Про це 1 листопада повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на прес-службу ФСБ.

Чоловік навмисне змінив свої установчі дані, звернувшись для цього до міграційної служби України та оформивши новий паспорт, — цитує видання ФСБ.

Проти громадянина України порушили кримінальну справу, суд обрав йому запобіжний захід у виді взяття під варту на два місяці. Крім того, українцеві заборонили в’їзд до РФ до вересня 2020 року.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає. Ім’я та прізвище затриманого українця не вказуються.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Російської Федерації примушує мешканців Криму збирати інформацію про проукраїнськи налаштованих жителів півострова. Окупанти змушують працівників сфери надання інтернет-послуг давати згоду на конфіденційне співробітництво.