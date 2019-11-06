Ракицький оголосив про завершення кар’єри в збірній, фото — Фейсбук К.Крижанівського

https://racurs.ua/ua/n129066-klyati-bandery-dovely-ludynu-rakyckyy-ogolosyv-pro-zavershennya-kariery-v-zbirniy.html

Ракурс

Захисник російського ФК «Зеніт» Ярослав Ракицький ухвалив рішення припинити виступати за збірну України з футболу.

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Про це він сьогодні написав в Інстаграм, зазначивши й причини такого кроку.

Вітаю, збірна України, з виходом на ЄВРО-2020 року, бажаю успіхів, хлопці, ви молодці, гра класна! Десять років тому я дебютував за головну команду, а сьогодні говорю «до побачення». Я йду зі збірної України, — написав футболіст.

Він пояснив, що очікував виклику в збірну впродовж усього 2019 року, але «великий футбол став великою політикою». Ракицький звинуватив головного тренера збірної Андрія Шевченка у боягузтві.

Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення до національної команди. Не навичками футбольної майстерності ви апелюєте. Футбол поза політикою? — написав Ракицький.

«Ракурс» повідомляв, що 28 січня Ракицький підписав контракт із санкт-петербузьким «Зенітом» на 3,5 роки. Сума трансферу склала 10 млн євро. В інтерв’ю офіційному сайту «Зеніту» він заявив, що в Петербурзі вже понад 20 років живе його батько, тож він бував там і поза футболом.

30-річний футболіст грав за збірну України з 2009 року. Він провів 54 матчі, забив чотири голи і зробив три результативні передачі. У 2006−2019 роках Ракицький грав за український «Шахтар», а після переходу до «Зеніту» його не викликали до національної команди.

У мережі спокійно відреагували на рішення Ракицького, оскільки збірна й без нього змогла вийти на Чемпіонат Європи 2020 року. Користувачі переважно жартували, пригадуючи принциповість Ракицького, який ніколи не співав гімн України перед матчами збірної, а також порадили надовго залишатися у Росії.