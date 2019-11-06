Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной, фото — Фейсбук К.Крижанивского

https://racurs.ua/n129066-proklyatye-banderovcy-doveli-cheloveka-rakickiy-obyavil-o-zavershenii-karery-v-sbornoy.html

Ракурс

Защитник российского ФК «Зенит» Ярослав Ракицкий принял решение прекратить выступать за сборную Украины по футболу.

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Об этом он сегодня написал в Instagram, отметив и причины такого шага.

Приветствую, сборная Украины, с выходом на Евро-2020 года, желаю успехов, ребята, вы молодцы, игра классная! Десять лет назад дебютировал за главную команду, а сегодня говорю «до свидания». Я иду со сборной Украины, — написал футболист.

Он объяснил, что ожидал вызова в сборную на протяжении всего 2019 года, но «большой футбол стал большой политикой». Ракицкий обвинил главного тренера сборной Андрея Шевченко в трусости.

Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не к навыкам футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики? — написал Ракицкий.

«Ракурс» сообщал, что 28 января Ракицкий подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года. Сумма трансфера составила 10 млн евро. В интервью официальному сайту «Зенита» он заявил, что в Петербурге уже более 20 лет живет его отец, и он бывал там и вне футбола.

30-летний футболист играл за сборную Украины с 2009 года. Он провел 54 матча, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. В 2006—2019 годах Ракицкий играл за украинский «Шахтер», а после перехода в «Зенит» его не вызывали в национальную команду.

В сети спокойно отреагировали на решение Ракицкого, поскольку сборная и без него смогла выйти на Чемпионат Европы 2020 года. Пользователи в основном шутили, вспоминая принципиальность Ракицкого, который никогда не пел гимн Украины перед матчами сборной, а также посоветовали надолго оставаться в России.