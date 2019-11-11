Закони про ринок землі не мають підтримки у «Слузі народу» і їх зняли з порядку денного Ради, фото — Слово і діло

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Закони, які запроваджують і регулюють ринок землі в Україні, зняли з порядку денного Ради на вівторок, 12 листопада, оскільки вони не мають належного рівня підтримки у провладній монобільшості.

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Народний депутат і співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко у Фейсбук зазначила, що 11 листопада в порядку денному вівторка першим питанням стояли закони про землю, але згодом на сайті Ради з’явився інший розклад завтрашнього пленарного дня. У ньому земельні закони відсутні.

Йшлося про чотири законопроекти, які мав би ухвалити парламент для цивілізованого запуску ринку землі. Це проекти законів, які передбачають дерегуляцію в земельних відносинах (№ 2194), систему прозорих електронних аукціонів щодо прав на землю (№ 2195), врегулювання відносин та вдосконалення процедур для протидії рейдерству в сфері земельних відносин (№ 0858), національну інфраструктуру геопросторових даних (№ 2370).

Геращенко зазначила, що вранці на погоджувальній раді фракція «Слуга народу» пропозицію перенести питання впровадження ринку землі не підтримала. Опозиційний нардеп припустила, що у монобільшості відсутні голоси для ухвалення законів.

Сьогодні підтримав продаж землі у черговому відеозверненні до українців й президент Володимир Зеленський. Натомість результати нового соцопитування засвідчили, що більшість громадян прагнуть винести питання вільного обігу землі на референдум, а також виступають проти продажу сільськогосподарських земель.