Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Законы о рынке земли не имеют поддержки в «Слуге народа» и их сняли с повестки дня Рады, фото — Слово и дело

Законы о рынке земли не имеют поддержки в «Слуге народа» и их сняли с повестки дня Рады — нардеп

11 ноя 2019, 19:12
999

Законы, которые вводят и регулируют рынок земли в Украине, сняли с повестки дня Рады на вторник, 12 ноября, поскольку они не имеют надлежащего уровня поддержки в провластном монобольшинстве.

Loading...

Народный депутат и сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в Фейсбук отметила, что 11 ноября в повестке дня вторника первым вопросом стояли законы о земле, но впоследствии на сайте Рады появился другой расклад завтрашнего пленарного дня. В нем земельные законы отсутствуют.

Речь шла о четырех законопроектах, которые должен принять парламент для цивилизованного запуска рынка земли. Это проекты законов, которые предусматривают дерегуляцию в земельных отношениях (№ 2194), систему прозрачных электронных аукционов относительно прав на землю (№ 2195), урегулирование отношений и совершенствования процедур для противодействия рейдерству в сфере земельных отношений (№ 0858), создание национальной инфраструктуры геопространственных данных (№ 2370).

Геращенко отметила, что утром на согласительном совете фракция «Слуга народа» предложение перенести вопрос внедрения рынка земли не поддержала. Оппозиционный нардеп предположила, что в монобольшинстве недостаточно голосов для принятия законов.

Сегодня поддержал продажу земли в очередном видеообращении к украинцам и президент Владимир Зеленский. А вот результаты нового соцопроса показали, что большинство граждан стремятся вынести вопрос свободного оборота земли на референдум, а также выступают против продажи сельскохозяйственных земель.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше