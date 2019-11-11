Законы о рынке земли не имеют поддержки в «Слуге народа» и их сняли с повестки дня Рады, фото — Слово и дело

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Законы, которые вводят и регулируют рынок земли в Украине, сняли с повестки дня Рады на вторник, 12 ноября, поскольку они не имеют надлежащего уровня поддержки в провластном монобольшинстве.

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Народный депутат и сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в Фейсбук отметила, что 11 ноября в повестке дня вторника первым вопросом стояли законы о земле, но впоследствии на сайте Рады появился другой расклад завтрашнего пленарного дня. В нем земельные законы отсутствуют.

Речь шла о четырех законопроектах, которые должен принять парламент для цивилизованного запуска рынка земли. Это проекты законов, которые предусматривают дерегуляцию в земельных отношениях (№ 2194), систему прозрачных электронных аукционов относительно прав на землю (№ 2195), урегулирование отношений и совершенствования процедур для противодействия рейдерству в сфере земельных отношений (№ 0858), создание национальной инфраструктуры геопространственных данных (№ 2370).

Геращенко отметила, что утром на согласительном совете фракция «Слуга народа» предложение перенести вопрос внедрения рынка земли не поддержала. Оппозиционный нардеп предположила, что в монобольшинстве недостаточно голосов для принятия законов.

Сегодня поддержал продажу земли в очередном видеообращении к украинцам и президент Владимир Зеленский. А вот результаты нового соцопроса показали, что большинство граждан стремятся вынести вопрос свободного оборота земли на референдум, а также выступают против продажи сельскохозяйственных земель.