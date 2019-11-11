Ликвидация УПЦ КП: полиция забрала в участок пятерых участников штурма суда в Киеве, фото — УП

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В результате столкновений в суде на столичном Печерске в управление полиции доставили пятерых человек. Суд в Киеве штурмовали верующие УПЦ Киевского патриархата-сторонники патриарха Филарета.

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Правоохранители получили их объяснения и устанавливают все обстоятельств инцидента. Впоследствии здесь обещали дать правовую квалификацию происшествия, сообщили в полиции Киева.

11 ноября во время судебного заседания в помещении суда на улице Московской произошла стычка между представителями религиозной организации и работниками суда. Группа лиц разбила стеклянные двери в здании суда, пытаясь попасть на заседание. Полиция применила слезоточивый газ. Событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений райуправления полиции.

Сегодня проходил Крестный ход сторонников Украинской православной церкви Киевского патриархата против ликвидации их церкви. Верующие попытались войти в здание Шестого апелляционного административного суда, в котором слушается иск о ликвидации церкви, но представителей УПЦ КП в суд не пустили. Участники судебного заседания забаррикадировались изнутри стульями.

В начале сентября Окружной админсуд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП.