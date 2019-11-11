Ліквідація УПЦ КП: поліція забрала у відділок п’ятьох учасників штурму суду в Києві, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n129295-policiya-zabrala-u-viddilok-p-yatoh-uchasnykiv-shturmu-sudu-v-kyievi.html

Ракурс

Внаслідок сутички у суді на столичному Печерську до управління поліції доставили п’ятьох осіб. Суд у Києві штурмували віряни УПЦ Київського патріархату-прихильники патріарха Філарета.

Loading...

Правоохоронці відбирають їх пояснення і встановлюють всі обставин інциденту. Згодом тут обіцяли дати правову кваліфікацію події, повідомили у поліції Києва.

11 листопада під час судового засідання у приміщенні суду на вулиці Московській відбулася сутичка між представниками релігійної організації та працівниками суду. Група осіб розбила скляні двері в будівлі суду, оскільки намагалася потрапити на засідання. Поліція застосувала сльозогінний газ. Подію зареєстрували журналі єдиного обліку заяв та повідомлень райуправління поліції.

Сьогодні відбувався Хресний хід прихильників Української православної церкви Київського патріархату проти ліквідації їх церкви. Віряни спробували увійти в будівлю Шостого апеляційного адміністративного суду, у якому слухається позов про ліквідацію церкви, але представників УПЦ КП до суду не пустили. Натомість учасники судового засідання забарикадувалися зсередини стільцями.

На початку вересня Окружний адмінсуд Києва призупинив ліквідацію УПЦ КП.