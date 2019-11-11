Суперкубок Испании по футболу три года подряд проведут в Саудовской Аравии, фото — EPA

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Ракурс

Саудовская Аравия примет Суперкубок Испании по футболу в течение трех ближайших лет. Об этом сообщил 11 ноября официальный сайт Королевской федерации футбола Испании.

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Проведение турнира за рубежом, по мнению руководства испанского футбола, направлено на поддержку кандидатуры Испании в борьбе за право проведения чемпионата мира 2030 года.

В федерации отметили, что заключили соглашение с Саудовской Аравией, согласно которого у женщин будет право неограниченного доступа на стадионы во время проведения соревнований.

Суперкубок Испании в 2020 году пройдет с 8 по 12 января, турнир пройдет в формате «Финала четырех», в котором примут участие «Барселона», «Валенсия», «Атлетико» и «Реал».

«Барселона» чаще всех остальных клубов Испании побеждала в этом турнире — 13 раз.

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