Скандалы в "Слуге народа": оппозиционных нардепов вызывают для объяснений на Банковую, у некоторых проверяют телефоны, фото — Фейсбук А.Поляков

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Народных депутатов из «Слуги народа», которые выразили оппозиционное к руководству фракции мнение, вызывают на Банковую в Офис президента, у некоторых проверяют телефоны. Об этом рассказал СМИ нардеп из монобольшинства Антон Поляков в кулуарах заседания фракции «Слуги народа», которое проходит вечером 11 ноября в офис-центре «Парковый».

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Депутат-мажоритарщик из 206 округа (Черниговская область) сообщил, что после нескольких негативных голосований за проекты законов, которые подавались властью, он получил приглашение в Офис президента, чтобы объяснить его руководителю Андрею Богдану свое поведение. На этой встрече, кроме Богдана, были руководители фракции Давид Арахамия и Александр Кориненко, а также спикер Дмитрий Разумков.

О таких вызовах я на фракции говорил президенту. Почему руководитель Офиса президента вызывает к себе народного депутата и требует объяснений? — заявил Поляков.

Вызов на Банковую, в частности, касался голосования за законы о Бюро финансовых расследований, а также за госбюджет-2020. Поляков отметил, что закон о Бюро финансовых расследований не прошел актикоррупционной экспертизы.

Относительно перспектив бюджета нардеп рассказал, что в «Слуге народа» достаточно много нардепов, которые недовольны некоторыми новациями. Речь идет об уменьшении доходной базы местных бюджетов (акциз на топливо) и одновременном увеличении расходной (увеличение финансирования учебных заведений).

Мы мажоритарщики, нам возвращаться в округа. Что нам скажут люди, которые за нас голосовали? — рассказал в трансляции нардеп.

На вопрос журналистов о возможном давлении на себя за случаи голосования, которые идут вразрез с официальной политикой партии нардеп из «Слуги народа» ответил, что почувствовал «информационное давление».

Были разговоры о том, чтобы я тише себя вел, — сказал нардеп.

Он также фактически подтвердил факт внутренних проверок во фракции утечек информации, о которых сообщают СМИ. В частности, Поляков рассказал, что слышал о проверках телефонов, чтобы выявить, кто из «слуг народа» общается с пранкером Джокером, который фигурировал в скандалах с несколькими нардепами из провластного монобольшинства.

Было и такое, что запускают какую-то информацию, чтобы выявить, кто «сливает» ее в СМИ, — заявил журналистам Поляков.

На сегодняшнем вечернем заседании фракции партии «Слуга народа» обсуждают законопроекты о рынке земли и скандальные ситуации с некоторыми народными депутатами. В офисный центр «Парковый», в частности, прибыл и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Сегодня утром он на заседании согласительного совета в парламенте призвал народных депутатов не затягивать с принятием ряда законов, в том числе пакета законопроектов, регулирующих земельные отношения. Бюджет на 2020 год Рада может принять в целом уже 14 ноября.