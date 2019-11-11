Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Герус потерял должность представителя Зеленского в правительстве. Фото: 24 Канал

Герус потерял должность представителя Зеленского в правительстве

11 ноя 2019, 11:03
999

Андрей Герус потерял должность представителя президента в Кабинете министров Украины. Указ № 838/2019 о его увольнении подписал глава государства Владимир Зеленский.

Loading...

Документ сегодня опубликован на сайте президента. Другим указом № 839/2019 Зеленский назначил замену Герусу — новым представителем президента в правительстве стал Алексей Перевезенцев.

Ранее Перевезенцев был государственным секретарем Министерства экономического развития и торговли, а также руководил юридическим департаментом в этом же ведомстве. В 2015—2016 годах он был советником министра экономразвития Айвараса Абромавичуса, а затем перешел в советники к новому главе этого же министерства Степану Кубиву.

Как известно, на прошлой неделе Герус попал в эпицентр скандала из-за драки с экс-нардепом, лидером Радикальной партии Олегом Ляшко, произошедшей в аэропорту «Борисполь». Предметом конфликта якобы было решение об импорте электроэнергии из России в Украину. Видео с дракой попало в сеть. По этому факту полиция открыла уголовное производство.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше