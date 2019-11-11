Герус потерял должность представителя Зеленского в правительстве. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n129270-gerus-poteryal-doljnost-predstavitelya-zelenskogo-v-pravitelstve.html

Ракурс

Андрей Герус потерял должность представителя президента в Кабинете министров Украины. Указ № 838/2019 о его увольнении подписал глава государства Владимир Зеленский.

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Документ сегодня опубликован на сайте президента. Другим указом № 839/2019 Зеленский назначил замену Герусу — новым представителем президента в правительстве стал Алексей Перевезенцев.

Ранее Перевезенцев был государственным секретарем Министерства экономического развития и торговли, а также руководил юридическим департаментом в этом же ведомстве. В 2015—2016 годах он был советником министра экономразвития Айвараса Абромавичуса, а затем перешел в советники к новому главе этого же министерства Степану Кубиву.

Как известно, на прошлой неделе Герус попал в эпицентр скандала из-за драки с экс-нардепом, лидером Радикальной партии Олегом Ляшко, произошедшей в аэропорту «Борисполь». Предметом конфликта якобы было решение об импорте электроэнергии из России в Украину. Видео с дракой попало в сеть. По этому факту полиция открыла уголовное производство.