Герус втратив посаду представника Зеленського в уряді. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n129270-gerus-vtratyv-posadu-predstavnyka-zelenskogo-v-uryadi.html

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Андрій Герус втратив посаду представника президента в Кабінеті міністрів України. Указ № 838/2019 про його звільнення підписав глава держави Володимир Зеленський.

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Документ сьогодні оприлюднено на сайті президента. Іншим указом № 839/2019 Зеленський призначив заміну Герусу — новим представником президента в уряді став Олексій Перевезенцев.

Раніше Перевезенцев був державним секретарем Міністерства економічного розвитку та торгівлі, а також керував юридичним департаментом у цьому ж відомстві. У 2015−2016 роках він був радником міністра економрозвитку Айвараса Абромавічуса, а потім перейшов у радники до нового глави цього ж міністерства Степана Кубіва.

Як відомо, минулого тижня Герус потрапив в епіцентр скандалу через бійку з екс-нардепом, лідером Радикальної партії Олегом Ляшком, що сталася в аеропорту «Бориспіль». Предметом конфлікту нібито було рішення про імпорт електроенергії з Росії до України. Відео з бійкою потрапило в мережу. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.