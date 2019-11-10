Давид Арахамія, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n129255-arahamiya-dubinskyy-ta-bujanskyy-uviyshly-v-partiu-sluga-narodu.html

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Голову фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та ще низка народних обранців увійшли сьогодні до складу партії «Слуга народу».

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До лав цієї політсили їх прийняли під час сьогоднішнього з’їзду партії в Києві, повідомляють УНН.

Також до партії увійшли народні депутати Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Антон Поляков, Микола Тищенко, Ірина Борзова, Євгенія Кравчук, Святослав Юраш та ще близько 20 народних обранців.

Арахамія очолив фракцію «Слуга народу» 29 серпня. Його першим заступником тоді став Олександр Корнієнко.

Сьогодні відбувся перший етап позачергового з’їзду «Слуги народу».

Корнієнко, котрого сьогодні обрали новим головою партії «Слуга народу» замість чинного голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, повідомив, що другий етап з’їзду відбудеться не пізніше ніж 15 лютого 2020 року.

Нагадаємо, Корнієнко був єдиним кандидатом під час сьогоднішнього голосування за нового голову партії «Слуга народу».