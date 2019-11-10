«Партія повинна бути сексі»: новий очільник «Слуги народу» назвав ключові пріоритети політсили (ВІДЕО)

Олександр Корнієнко, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n129253-partiya-povynna-buty-seksi-novyy-ochilnyk-slugy-narodu-nazvav-kluchovi-priorytety-politsyly.html

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Олександр Корнієнко, обраний сьогодні новим очільником партії «Слуга народу», назвав ключові пріоритети для цієї політсили на найближчі чотири роки.

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За його словами, партія нового типу має представляти собою соціальний ліфт, який просуватиме на політичну сцену небайдужих людей, котрі «шляхом поєднання навчання і практики будуть перетворюватися в політиків нового типу». Про це він заявив у виступі на з’їзді партії, повідомляє видання «Букви».

Щоб ліфт (в партії) працював, партія повинна бути сексі, як каже наш колега Михайло Федоров, повинна збуджувати депутатів, — наголосив Корнієнко.

На цю фразу учасники з’їзду відреагували оплесками.

Бачу, ніхто працювати не збирається… — відреагував у своєму Фейсбуці на ці слова Корнієнка колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Також Корнієнко на брифінгу після з’їзду заявив, що партія змінить свою ідеологію з лібертаріанства на «щось між ліберальними та соціалістичними поглядами», повідомляє видання «Громадське».

Головою партії Корнієнка обрали на період до 2023 року.

Нагадаємо, під час виборів нового голови політсили Корнієнко був єдиним кандидатом на цю посаду. Попереднім очільником «Слуги народу» був чинний голова Верховної Ради Дмитро Разумков.