Александр Корниенко, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n129253-partiya-doljna-byt-seksi-novyy-glava-slugi-naroda-nazval-kluchevye-prioritety-politsily-video.html

Ракурс

Александр Корниенко, избранный сегодня новым главой партии «Слуга народа», назвал ключевые приоритеты для этой политсилы на ближайшие четыре года.

Loading...

По его словам, партия нового типа должна представлять собой социальный лифт, который будет продвигать на политическую сцену неравнодушных людей, которые «путем сочетания обучения и практики будут превращаться в политиков нового типа». Об этом он заявил на съезде политсилы, сообщает издание «Буквы».

Чтобы лифт (в партии) работал, партия должна быть секси, как говорит наш коллега Михаил Федоров, должна возбуждать депутатов, — подчеркнул Корниенко.

На эту фразу участники съезда отреагировали аплодисментами.

Вижу, никто работать не собирается… — отреагировал в своем Фейсбуке эти слова Корниенко бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Также Корниенко на брифинге после съезда заявил, что партия изменит свою идеологию с либертарианства на «что-то между либеральными и социалистическими взглядами», сообщает издание «Громадське».

Главой партии Корниенко избрали на период до 2023 года.

Напомним, во время выборов нового главы политсилы Корниенко был единственным кандидатом на эту должность. Предыдущим главой «Слуги народа» был действующий председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.