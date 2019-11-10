Игорь Мазур, фото: Людмила Денисова

https://racurs.ua/n129252-zaderjannogo-v-polshe-po-zaprosu-rf-igorya-mazura-peredali-na-poruki-genkonsula-ukrainy-denisova.html

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Игоря Мазура, украинского ветерана и сотрудника секретариата омбудсмена, задержанного вчера в Польше по запросу РФ, передали на поруки генконсула Украины в Люблине.

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Таким образом, запланированный на сегодня суд об избрании меры пресечения Мазуру не состоится. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет проживать в Генеральном консульстве.

Мазура задержали по запросу Следственного комитета РФ. Россия объявила его в международный розыск по обвинению по участию в боевых действиях против федеральных войск во время войны в Чечне.

По этому обвинению Россия ранее задержала и осудила политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клиха.

Мазур — участник антитеррористической операции на востоке Украины. Во время Революции достоинства возглавлял штаб 24-й сотни самообороны Майдана. Он является председателем партии УНА-УНСО и заместителем главного командира УНСО.

Также Мазур один из основателей «Движения сопротивления капитуляции».

Напомним, вчера в Киеве под посольством Польши проходил митинг, участники которого требовали освободить Мазура.