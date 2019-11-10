Ігор Мазур, фото: Людимла Денісова

https://racurs.ua/ua/n129252-zatrymanogo-v-polschi-za-zapytom-rf-veterana-mazura-peredaly-na-poruky-genkonsula-ukrayiny.html

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Ігоря Мазура, українського ветерана та співробітника секретаріату омбудсмена, затриманого вчора в Польщі за запитом РФ, передали на поруки генконсула України в Любліні.

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Таким чином, запланований на сьогодні суд щодо обрання запобіжного заходу Мазуру не відбудеться. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

На час очікування та розгляду екстрадиційного запиту Мазур проживатиме в Генеральному консульстві.

Мазура затримали за запитом Слідчого комітету РФ. Росія оголосила його в міжнародний розшук за звинуваченням щодо участі в бойових діях проти федеральних військ під час війни в Чечні.

За цим звинуваченням Росія раніше затримала й засудила політв’язнів Миколу Карпюка та Станіслава Клиха.

Мазур — учасник антитерористичної операції на сході України. Під час Революції гідності очолював штаб 24-ї сотні самооборони Майдану. Він є головою партії УНА-УНСО та заступником головного командира УНСО.

Також Мазур один із засновників «Руху опору капітуляції».

Нагадаємо, вчора в Києві під посольством Польщі відбувався мітинг, учасники якого вимагали звільнити Мазура.