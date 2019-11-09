Затримання Мазура: у Києві пікетують посольство Польщі, вимагаючи звільнити ветерана, фото — "Громадське"

https://racurs.ua/ua/n129233-rab-rosiyi-chy-drug-ukrayiny-u-kyievi-piketuut-posolstvo-polschi-vymagauchy-zvilnyty-veterana.html

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У Києві під посольством Польщі влаштували акцію на підтримку затриманого українського ветерана та співробітника секретаріату омбудсмена Ігоря Мазура.

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На вулицю Ярославів Вал прийшли декілька десятків людей. Вони вигукують гасла і тримають транспаранти, на яких польською та англійською мовами вимагають не віддавати росіянам Мазура.

Ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура сьогодні затримали на польсько-українському кордоні на вимогу Росії. Український консул вже зустрівся із затриманим і повідомив, що деталі справи невідомі, а питання екстрадиції українця до РФ вирішуватиме польський суд.

Мітингувальники закликали не ображати посольство і стверджують, що прийшли проінформувати поляків про те, що вони затримали невинного і цим допомогають РФ.

На сайті УНСО повідомляють, що Мазура затримали на запит Слідчого комітету РФ, який подав українця у міжнародний розшук. Йдеться про те, що той воював на боці чеченців проти федеральних військ РФ. Саме за таким звинуваченням у Росії затримали й засудили раніше Миколу Карпюка та Станіслава Клиха.

Мазур (псевдо Тополя) — один із лідерів УНА-УНСО, очолював осередок «Правого сектора» на Київщині, брав участь в акціях протесту «Україна без Кучми», Помаранчевій революції, Революції гідності. На Донбасі служив у складі ЗСУ в 2014 — 2015 роках.

Наразі він є співробітником Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і помічник народного депутата від партії «Голос» Соломії Бобровської.

В УНСО стверджують, що у Польщу Мазур приїхав на запрошення віце-спікера Сейму Беати Мазурек. У МЗС України повідомили, що він перебував за кордоном на запрошення знайомих.