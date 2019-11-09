Зеленський наказав стандартизувати подачу новин в Україні, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n129232-zelenskyy-nakazav-standartyzuvaty-podachu-novyn-v-ukrayini.html

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Президент України Володимир Зеленський наказав Кабінету міністрів розробити законопроект про вимоги і стандарти новин для ЗМІ.

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Про це йдеться в указі президента № 837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави», текст якого з’явився сьогодні на сайті глави держави.

Зеленський доручив уряду до 31 грудня 2019 року «розробити і внести на розгляд Верховної Ради низку законопроектів, які регулюють діяльність медіа у країні».

Зокрема, йдеться про врегулювання діяльності медіа за допомогою положення про вимоги та стандарти новин, механізми запобігання поширенню недостовірної, спотвореної інформації, її спростування.

У тексті указу відсутня інформація щодо ймовірного покарання за порушення стандартів, які має намір запровадити влада, але при цьому стверджується про «посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію».

Уряд також зобов’язано розробити законопроекти, згідно з якими фізичним і юридичним особам країни-агресора буде заборонено володіти або фінансувати медіа в Україні.

Зеленський в указі перелічив декілька десятків реформ, які доручив провести уряду впродовж 2019−2020 років. Нагадаємо, що нещодавно Зеленський провів зустріч із міністрами та керівництвом парламенту, під час якої віддав чимало розпоряджень членам КМУ.