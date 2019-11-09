Зеленский приказал стандартизировать подачу новостей в Украине, фото — Офис президента

https://racurs.ua/n129232-zelenskiy-prikazal-standartizirovat-podachu-novostey-v-ukraine.html

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Президент Украины Владимир Зеленский приказал Кабинету министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей для СМИ.

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Об этом говорится в указе президента № 837/2019 «О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства», текст которого появился сегодня на сайте главы государства.

Зеленский поручил правительству до 31 декабря 2019 года «разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность СМИ в стране».

В частности, речь идет об урегулировании деятельности медиа с помощью положения о требованиях и стандартах к новостям, механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержение.

В тексте указа отсутствует информация относительно вероятного наказания за нарушение стандартов, которые намерена ввести власть, но при этом утверждается об «усилении ответственности за нарушение законодательства об информации».

Правительство также обязано разработать законопроекты, согласно которым физическим и юридическим лицам страны-агрессора будет запрещено владеть или финансировать медиа в Украине.

Зеленский в указе перечислил несколько десятков реформ, которые поручил провести правительству в течение 2019−2020 годов. Напомним, что недавно президент провел встречу с министрами и руководством парламента, во время которой отдал немало распоряжений членам КМУ.