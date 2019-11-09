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Задержание Мазура: в Киеве пикетируют посольство Польши, требуя освободить ветерана, фото — "Громадське"
Раб России или друг Украины: в Киеве пикетируют посольство Польши, требуя освободить ветерана Мазура (ФОТО)https://racurs.ua/n129233-rab-rossii-ili-drug-ukrainy-v-kieve-piketiruut-posolstvo-polshi-trebuya-osvobodit-veterana.htmlРакурс
В Киеве под посольством Польши устроили акцию в поддержку задержанного украинского ветерана и сотрудника секретариата омбудсмена Игоря Мазура.
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На улицу Ярославов Вал пришли несколько десятков человек. Они выкрикивают лозунги и держат транспаранты, на которых на польском и английском языках написаны требования не отдавать россиянам Мазура.
Ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура сегодня задержали на польско-украинской границе по требованию России. Украинский консул уже встретился с задержанным и сообщил, что детали дела неизвестны, а вопрос экстрадиции украинца в РФ будет решать польский суд.
Митингующие призвали не оскорблять посольство и утверждают, что пришли проинформировать поляков о том, что они задержали невиновного и этим помогают РФ.
На сайте УНСО сообщают, что Мазура задержали на запрос Следственного комитета РФ, который подал украинца в международный розыск. Речь идет о том, что он воевал на стороне чеченцев против федеральных войск РФ. Именно по такому обвинению в России задержали и осудили ранее Николая Карпюка и Станислава Клыха.
Мазур (псевдо Тополь) — один из лидеров УНА-УНСО, возглавлял ячейку «Правого сектора» в Киевской области, участвовал в акциях протеста «Украина без Кучмы», Оранжевой революции, Революции достоинства. На Донбассе служил в составе ВСУ в 2014—2015 годах.
Сейчас он является сотрудником Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и помощником народного депутата партии «Голос» Соломии Бобровской.
В УНСО утверждают, что в Польшу Мазур приехал по приглашению вице-спикера Сейма Беаты Мазурек. В МИД Украины сообщили, что он находился за границей по приглашению знакомых.
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