«Боїнг 737-800» здійснив екстрену посадку через любительку електронних сигарет, фото: Electric Tobacconis

https://racurs.ua/ua/n129251-u-rosiyi-litak-ekstreno-siv-cherez-jinku-scho-kuryla-elektronni-sygarety.html

Ракурс

У Росії пасажирський літак «Боїнг 737−800», який летів з Челябінська до Сочі, здійснив екстрену посадку в аеропорту «Курумоч» міста Самара через жінку, котра в туалеті курила електронні сигарети.

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Інцидент стався сьогодні в 3.55 за київським часом. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу місцевої транспортної прокуратури.

Зазначається, що винуватицю інциденту зняли з рейсу і через годину літак продовжив політ до Сочі.

Середня тривалість польоту за цим рейсом становить 3 год. 20 хв. Згідно з інформацією російських сервісів з продажу авіабілетів, з Челябінська літак цього рейсу вилетів сьогодні о 2.10 за київським часом.

Нагадаємо, нещодавно вчені з Центру по контролю і профілактиці захворювань США встановили речовину, котра стала причиною численних випадків захворювань та смерті американських любителів електронних сигарет, котрі масово почали фіксуватися в цьому році.