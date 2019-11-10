«Боинг 737-800» совершил экстренную посадку из-за любительницы электронных сигарет, фото: Electric Tobacconis

https://racurs.ua/n129251-v-rossii-samolet-ekstrenno-sel-iz-za-kurivshey-elektronnye-sigarety-jenschiny.html

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В России пассажирский самолет «Боинг 737−800», летевший из Челябинска в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» города Самара из-за женщины, которая в туалете курила электронные сигареты.

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Инцидент произошел сегодня в 3.55 по киевскому времени. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу местной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что виновницу инцидента сняли с рейса и через час самолет продолжил полет в Сочи.

Средняя продолжительность полета по этим рейсом составляет 3 часа. 20 минут. Согласно информации российских сервисов по продаже авиабилетов, из Челябинска самолет этого рейса вылетел сегодня в 2.10 по киевскому времени.

Напомним, недавно ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний США установили вещество, ставшее причиной многочисленных случаев заболеваний и смерти американских любителей электронных сигарет, которые массово начали фиксироваться в этом году.