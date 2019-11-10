Борис Джонсон, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n129250-premer-britanii-zablokiroval-obnarodovanie-otcheta-razvedki-o-rossiyskih-sponsorah-svoey-partii.html

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заблокировал обнародование на этой неделе отчета разведки о вмешательстве России в политику Великобритании.

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В отчете, в частности, указывалось, что Консервативная партия Джонсона получала средства от девяти российских бизнесменов, подозреваемых в связях с Кремлем, сообщает издание Business Insider.

Отмечается, что Джонсон заблокировал публикацию отчета из-за опасений, что обнародование этой информации может повлиять на его шансы победить на запланированных на 12 декабря парламентских выборах.

Среди этих доноров указывается бывший сотрудник российского Министерства обороны Александр Темерко, который за последние семь лет пожертвовал консерваторам более 1,2 млн фунтов.

Также в отчете упоминается Любовь Чернухина — жена соратника президента РФ Владимира Путина Владимира Чернухина.

За прошлый год она пожертвовала консерваторам 450 тыс. фунтов стерлингов. Кроме того, Чернухина в июле 2017 года приобрела на аукционе за 160 тыс. фунтов право провести теннисный матч с Джонсоном и Дэвидом Кэмероном, которые тогда были мэром Лондона и премьер-министром Великобритании соответственно.

Разведка также упоминает бывшего российского шпиона Александра Лебедева, которому теперь принадлежат газеты London Evening Standard и The Independent. Его сын Евгений является близким другом Бориса Джонсона и часто приглашал на вечеринки в свое имение неподалеку от итальянской Перуджи, когда Джонсон был мэром Лондона и министром иностранных дел.

Источники, которые видели этот отчет, рассказали изданию Times, что считают, что обнародование этого отчета было заблокировано, поскольку оно освещает широкие связи между донорами консерваторов и Федеральным бюро безопасности (ФСБ) России.

Интересно, насколько близки некоторые из этих людей к ФСБ, — подчеркнул один из источников.

Расследование политического сайта Open Democracy этой неделе показало, что Консервативная партия получила по крайней мере 498 тыс. фунтов от российских бизнесменов и их партнеров в период с ноября 2018 года до прошлого месяца.

Это было существенным ростом по сравнению с предыдущим годом, когда такие пожертвования составляли менее 350 тыс. фунтов стерлингов.

Напомним, Джонсон недавно отказался объединяться с партией Brexit для участия в парламентских выборах.