Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 11 ноября прогнозируется облачная с прояснениями.

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Существенных осадков в ближайшие сутки не обещают. Ночью температура воздуха прогнозируется от 3° в западных областях до 13° тепла в южных регионах. Днем ожидается 6−16° выше нуля по Цельсию. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 11 ноября ожидается облачная с прояснениями. Температура воздуха ночью 5−7° тепла, а днем 10−12° выше нуля.

Во Львове в ближайшие сутки дождь существенных осадков не обещают. Столбики термометров ночью покажут 3−5° выше нуля по Цельсию, днем 10−12° тепла.

В Одессе в понедельник будет облачно. Ночью температура воздуха 11−13° тепла, днем воздух прогреется до 14−16° тепла.

В Днепре без осадков, солнце выглядывать из-за облаков. Ночью температура воздуха прогреется 7−9° тепла, а днем ожидается 12−14° выше нуля.

В Харькове в ближайшие сутки синоптики прогнозируют облачную погоду. Ночью температура воздуха 6−8° тепла, днем 10−12° выше нуля.

В Карпатах 12 ноября ночью дождь. Температура воздуха ночью 3−8° тепла, днем 10−14° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 11 ноября прогнозируется относительно спокойная. Небольшие возмущения прогнозируют в течение суток.

Напомним, сегодня синоптики предупреждали о сильные туманы в Украине. Туманы ожидались по всей территории государства, а видимость ухудшится до 200−500 м.