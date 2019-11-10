Александр Корниенко избран главой партии Слуга народа. Фото: interfax.com.ua

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Ракурс

Александр Корниенко, народный депутат Украины и первый заместитель председателя парламентской фракции «Слуга Народа», избранный главой этой политической силы.

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Такое решение делегаты приняли 10 ноября на съезде партии в Киеве. Корниенко был единственной кандидатурой на этот пост. Перед избранием нового главы политсилы, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что слагает полномочия главы «Слуги народа», поскольку не может совмещать эту должность с должностью спикера парламента. Об этом шла речь в трансляции съезда.

В ближайшее время мы инициируем законодательные изменения о политических партиях, — заявил Корниенко.

Новый глава «Слуги народа» уже назвал три основных приоритета для политсилы на ближайшие четыре года. По словам Корниенко, партия должна качественно изменить политику на местном уровне, разработать новый подход к партийному строительству и превратить «Слугу народа» в центр принятия главных политических решений в стране.

Напомним, на сегодняшнем съезде «слуги народа» отчитаются за год работы, рассмотрят кадровые и организационные вопросы и обсудят местные выборы в Украине.