Олександр Корнієнко обраний главою партії Слуга народу. Фото: interfax.com.ua

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Олександр Корнієнко, народний депутат України та перший заступник голови парламентської фракції «Слуга Народу», обраний главою цієї політичної сили.

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Таке рішення делегати ухвалили 10 листопада на з’їзді партії у Києві. Корнієнко був єдиною кандидатурою на цей пост. Перед обранням нового голови політсили, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що складає повноваження голови «Слуги народу», оскільки не може поєднувати цю посаду з посадою спікера парламенту. Про це йшлося в трансляції з’їзду.

Найближчим часом ми ініціюємо законодавчі зміни про політичні партії, — заявив Корнієнко.

Новий глава «Слуги народу» вже назвав три основні пріоритети для політсили на найближчі чотири роки. За словами Корнієнка, партія повинна якісно змінити політику на місцевому рівні, опрацювати новий підхід до партійного будівництва і перетворити «Слугу народу» в центр ухвалення головних політичних рішень в країні.

Нагадаємо, на сьогоднішньому з’їзді «слуги народу» відзвітують за рік роботи, розглянуть кадрові та організаційні питання й обговорять місцеві вибори в Україні.