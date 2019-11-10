Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 11 листопада прогнозується хмарна з проясненнями.

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Істотних опадів найближчої доби не обіцяють. Вночі температура повітря прогнозується від 3° в західних областях до 13° тепла в південних регіонах. Вдень очікується 6−16° вище нуля за Цельсієм. Вітер південно-східний 7−12 м/с. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 11 листопада очікується хмарна з проясненнями. Температура повітря вночі 5−7° тепла, а вдень 10−12° вище нуля.

У Львові найближчої доби дощ істотних опадів не обіцяють. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5° вище нуля за Цельсієм, вдень 10−12° тепла.

В Одесі у в понеділок буде хмарно. Вночі температура повітря 11−13° тепла, вдень повітря прогріється до 14−16° тепла.

У Дніпрі без опадів, сонце виглядатиме з-за хмар. Вночі температура повітря прогріється 7−9° тепла, а вдень очікується 12−14° вище нуля.

У Харкові найближчої доби синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі температура повітря 6−8° тепла, вдень 10−12° вище нуля.

У Карпатах 12 листопада вночі дощитиме. Температура повітря вночі 3−8° тепла, вдень 10−14° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 11 листопада прогнозується відносно спокійна. Невеликі збурення прогнозують впродовж доби.

Нагадаємо, сьогодні синоптики попереджали про сильні тумани в Україні. Тумани очікувалися по всій території держави, а видимість погіршиться до 200−500 м.