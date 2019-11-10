Борис Джонсон, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n129250-premier-brytaniyi-zablokuvav-opryludnennya-zvitu-rozvidky-pro-rosiyskyh-sponsoriv-svoieyi.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заблокував оприлюднення на цьому тижні звіту розвідки щодо втручання Росії у політику Великої Британії.

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У звіті, зокрема, вказувалося, що Консервативна партія Джонсона отримувала кошти від дев’ятьох російських бізнесменів, яких підозрюють у зв’язках із Кремлем, повідомляє видання Business Insider.

Зазначається, що Джонсон заблокував публікацію звіту через побоювання, що оприлюднення цієї інформації може вплинути на його шанси перемогти на запланованих на 12 грудня парламентських виборах.

Серед цих донорів вказується колишній співробітник російського Міністерства оборони Олександр Темерко, який за останні сім років пожертвував консерваторам понад 1,2 млн фунтів.

Також у звіті згадується Любов Чернухіна — дружина соратника президента РФ Володимира Путіна Володимира Чернухіна.

За минулий рік вона пожертвувала консерваторам 450 тис. фунтів стерлінгів. Крім того, Чернухіна в липні 2017 року придбала на аукціоні за 160 тис. фунтів право провести тенісний матч з Джонсоном та Девідом Кемероном, котрі тоді були мером Лондона та прем'єр-міністром Великої Британії відповідно.

Розвідка також згадує колишнього російського шпигуна Олександра Лебедєва, котрому тепер належать газети London Evening Standard та The Independent. Його син Євген є близьким другом Бориса Джонсона і часто запрошував на вечірки до свого маєтку неподалік італійської Перуджі, коли Джонсон був мером Лондона та міністром закордонних справ.

Джерела, які бачили цей звіт, розповіли виданню Times, що вважають, що оприлюднення цього звіту було заблоковане, оскільки він висвітлює широкі зв’язки між донорами консерваторів та Федеральним бюро безпеки (ФСБ) Росії.

Цікавим є те, наскільки близькі деякі з цих людей до ФСБ, — наголосило одне з джерел.

Розслідування політичного веб-сайту Open Democracy цього тижня показало, що Консервативна партія отримала принаймні 498 тис. фунтів від російських бізнесменів та їхніх партнерів в період з листопада 2018 року до минулого місяця.

Це було суттєвим зростанням порівняно з попереднім роком, коли такі пожертви становили менше 350 тис. фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Джонсон нещодавно відмовився об'єднуватися з партією Brexit для участі в парламентських виборах.