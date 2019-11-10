Давид Арахамия, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n129255-arahamiya-dubinskiy-i-bujanskiy-voshli-v-partiu-sluga-naroda.html

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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и еще ряд народных избранников вошли сегодня в состав партии «Слуга народа».

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В ряды этой политсилы их приняли во время сегодняшнего съезда партии в Киеве, сообщают УНН.

Также в партию вошли народные депутаты Александр Дубинский, Максим Бужанский, Антон Поляков, Николай Тищенко, Ирина Борзова, Евгения Кравчук, Святослав Юраш и еще около 20 народных избранников.

Арахамия возглавил фракцию «Слуга народа» 29 августа. Его первым заместителем тогда стал Александр Корниенко.

Сегодня состоялся первый этап внеочередного съезда «Слуги народа».

Корниенко, которого сегодня избрали новым главой партии «Слуга народа» вместо действующего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, сообщил, что второй этап съезда состоится не позднее 15 февраля 2020 года.

Напомним, Корниенко был единственным кандидатом во время сегодняшнего голосования за главу партии «Слуга народу».