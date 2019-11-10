«Искусственный лист» позволит превратить углекислый газ в топливоhttps://racurs.ua/n129254-iskusstvennyy-list-pozvolit-prevratit-uglekislyy-gaz-v-toplivo.htmlРакурс
«Искусственный лист», который превращает углекислый газ из атмосферы в альтернативное топливо, создали ученые из Университета Ватерлоо (Канада).
Это недорогой способ борьбы с изменениями климата, отмечает пресс-служба вуза.
Разработчики вдохновлялись тем, как растения используют энергию от солнечного света для преобразования углекислого газа в питательные вещества.
Мы называем это изобретение искусственным листом, так как оно имитирует настоящие листья и процесс фотосинтеза, — подчеркивают исследователи. — Обычный лист производит глюкозу и кислород. Наш производит метанол и кислород.
Получение метанола из углекислого газа, основного «виновника» глобального потепления, одновременно и уменьшит выбросы парниковых газов, и обеспечит замену ископаемому топливу, которое их создает, отмечают ученые.
Ключом к этому изобретению является дешевый красный порошок, который образуется в результате химической реакции, когда четыре вещества — глюкоза, ацетат меди, гидроксид натрия и лаурилсульфат натрия — добавляются в воду, нагретую до определенной температуры.
Затем порошок служит катализатором, или триггером, химической реакции, когда он смешивается с водой, в которую нагнетается углекислый газ, и подвергается воздействию луча белого света, направляемого с помощью солнечного симулятора (устройства, обеспечивающего освещение, приближенное к естественному солнечному свету).
В результате реакции образуется кислород, как и при фотосинтезе, а углекислый газ в этом растворе превращается в метанол. Метанол собирается по мере испарения при нагревании раствора.
В дальнейшем ученые планируют увеличить выхода метанола и разработать коммерческие способы использования «искусственного листа», чтобы применять его для преобразования углекислого газа, собранного из основных источников парниковых газов, таких как тепловые электростанции и транспортные средства.
Напомним, в прошлом году американские ученые установили, что рост в атмосфере количества углекислого газа делает листья на растениях толще.