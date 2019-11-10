«Искусственный лист» имитирует процесс фотосинтеза

https://racurs.ua/n129254-iskusstvennyy-list-pozvolit-prevratit-uglekislyy-gaz-v-toplivo.html

Ракурс

«Искусственный лист», который превращает углекислый газ из атмосферы в альтернативное топливо, создали ученые из Университета Ватерлоо (Канада).

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Это недорогой способ борьбы с изменениями климата, отмечает пресс-служба вуза.

Разработчики вдохновлялись тем, как растения используют энергию от солнечного света для преобразования углекислого газа в питательные вещества.

Мы называем это изобретение искусственным листом, так как оно имитирует настоящие листья и процесс фотосинтеза, — подчеркивают исследователи. — Обычный лист производит глюкозу и кислород. Наш производит метанол и кислород.

Получение метанола из углекислого газа, основного «виновника» глобального потепления, одновременно и уменьшит выбросы парниковых газов, и обеспечит замену ископаемому топливу, которое их создает, отмечают ученые.

Ключом к этому изобретению является дешевый красный порошок, который образуется в результате химической реакции, когда четыре вещества — глюкоза, ацетат меди, гидроксид натрия и лаурилсульфат натрия — добавляются в воду, нагретую до определенной температуры.

Затем порошок служит катализатором, или триггером, химической реакции, когда он смешивается с водой, в которую нагнетается углекислый газ, и подвергается воздействию луча белого света, направляемого с помощью солнечного симулятора (устройства, обеспечивающего освещение, приближенное к естественному солнечному свету).

В результате реакции образуется кислород, как и при фотосинтезе, а углекислый газ в этом растворе превращается в метанол. Метанол собирается по мере испарения при нагревании раствора.

В дальнейшем ученые планируют увеличить выхода метанола и разработать коммерческие способы использования «искусственного листа», чтобы применять его для преобразования углекислого газа, собранного из основных источников парниковых газов, таких как тепловые электростанции и транспортные средства.

Напомним, в прошлом году американские ученые установили, что рост в атмосфере количества углекислого газа делает листья на растениях толще.