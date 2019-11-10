«Штучний листок» імітує процес фотосинтезу

https://racurs.ua/ua/n129254-shtuchnyy-lystok-dozvolyt-peretvoryty-vuglekyslyy-gaz-u-palyvo.html

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«Штучний листок», який перетворює вуглекислий газ з атмосфери в альтернативне паливо, створили учені з Університету Ватерлоо (Канада).

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Це недорогий спосіб боротьби зі змінами клімату, наголошує прес-служба вишу.

Розробники надихалися тим, як рослини використовують енергію від сонячного світла для перетворення вуглекислого газу в поживні речовини.

Ми називаємо цей винахід штучним листям, тому що він імітує справжні листки та процес фотосинтезу, — наголошують дослідники. — Звичайний листок виробляє глюкозу та кисень. Наш виробляє метанол і кисень.

Отримання метанолу з вуглекислого газу, основного «винуватця» глобального потепління, одночасно і зменшить викиди парникових газів, і забезпечить заміну викопному паливу, яке їх створює, наголошують учені.

Ключем до цього винаходу є дешевий червоний порошок, який утворюється в результаті хімічної реакції, коли чотири речовини — глюкоза, ацетат міді, гідроксид натрію і додецилсульфат натрію — додаються у воду, нагріту до певної температури.

Потім порошок служить каталізатором, або тригером, іншої хімічної реакції, коли він змішується з водою, в яку нагнітається вуглекислий газ, та зазнає впливу променя білого світла, яке направляється за допомогою сонячного симулятора (пристрою, який забезпечує освітлення, наближене до природного сонячного світла).

В результаті реакції утворюється кисень, як і при фотосинтезі, а вуглекислий газ в цьому розчині перетворюється в метанол. Метанол збирається в міру випаровування при нагріванні розчину.

У подальшому вчені планують збільшити виходу метанолу та розробити комерційні способи використання «штучного листка», щоб застосовувати його для перетворення вуглекислого газу, зібраного з основних джерел парникових газів, таких як теплові електростанції та транспортні засоби.

Нагадаємо, торік американські вчені встановили, що зростання в атмосфері кількості вуглекислого газу робить листя на рослинах товстішим.