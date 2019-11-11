Бійка Геруса з Ляшком: нардеп розповів, коли відбудеться реванш, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n129300-gerus-rozpoviv-koly-vidbudetsya-revansh-biyky-z-lyashko.html

Ракурс

Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Герус прокоментував бійку, яка трапилася у нього із колишнім нардепом Олегом Ляшко в аеропорту «Бориспіль». Він не виключає, що напише відповідну заяву в правоохоронні органи.

Loading...

Якщо я ще раз зустрінуся з ним, було б добре, якби він був без двох охоронців. Один втручався в ситуації, інший сидів на підстраховці. Після цього отримав дуже багато повідомлень. Дві третини людей писали, що треба було бити у щелепу. Реванш буде в правовому полі, — розповів Герус журналістам сьогодні у кулуарах офісного центру «Парковий», в якому відбувалося засідання фракції «Слуги народу».

Адвокати наполегливо радили нардепу дати свідчення у поліції, а Ляшко «світить», за словами Геруса, від 4 до 7 років ув’язнення відповідно до ч. 2 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК України. Діючий нардеп вважає, що народні обранці «не мають права бити безробітних колишніх, які були в неадекватному стані».

Це було вперше для мене як депутата, тепер буду більше підготовлений до того, як діяти в такій ситуації. Думаю, що ми маємо показувати приклад громадянам, — вважає Герус.

Він також заявив, що правку, яка дозволяє імпорт електроенергії з Білорусі та РФ, проголосувала у 2017 році в тому числі фракція Радикальної партії, яку очолює Ляшко.

Примирення відбудеться тоді, коли Ляшко визнає, що саме він відкрив канал імпорту, по-друге, розповість, хто був замовником акції в аеропорту, — повідомив нардеп.

Герус також запевнив, що бійка із Ляшко не була причиною сьогоднішнього рішення президента України звільнити його із посади представника глави держави в Кабінеті міністрів. Він пояснив, що поєднувати роботу нардепа та представника президента неможливо.