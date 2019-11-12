Дело банкиров: председателя правления «Аваля» отпустили, сегодня ВАКС изберет ему меру пресечения, фото — "Интерфакс-Украина"

https://racurs.ua/n129303-predsedatelya-pravleniya-avalya-otpustili-segodnya-antikorrupcionnyy-sud-izberet-emu-meru.html

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Национальное антикоррупционное бюро Украины в ночь с 11 на 12 ноября отпустило председателя правления «Райффайзен банка Аваль» Александра Писарука. Сегодня Высший антикоррупционный суд Украины изберет ему меру пресечения.

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Писарука отпустили после того, как объявили подозрение по делу о рефинансировании VAB Банка. Ему инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщил в Телеграм экс-нардеп Сергей Лещенко.

По его словам, речь идет о подготовке Писаруком решения правления НБУ о выделении 1,2 млрд грн рефинансирования для одного из банков аграрного олигарха Олега Бахматюка. Он якобы внес залог, который біл меньше необходимой суммы для получения кредита. В итоге деньги вывели из банка, а предоставленный залог оказались фикцией. Бахматюк сбежал из Украины.

Нынешний руководитель банка «Аваль» Писарук в 2014—2015 годах работал первым заместителем председателя Национального банка Валерии Гонтаревой.

В НАБУ поздно 11 ноября сообщили о задержании семи бывших и действующих чиновников НБУ и «ВиЭйБи банка» по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ.