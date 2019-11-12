Дело банкиров: Бахматюк планирует вернуться в Украину и возвращать долги частями, фото — "Украинская правда"

https://racurs.ua/n129308-delo-bankirov-bahmatuk-planiruet-vernutsya-v-ukrainu-i-vozvraschat-dolgi-chastyami.html

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Бизнесмен Олег Бахматюк, который является владельцем аграрного холдинга «Укрлендфарминг», намерен вернуться в Украину и частями возвращать 8 млрд грн долгов банков, которые принадлежат ему и выведены с рынка — VAB и «Финансовая инициатива».

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Бахматюк предложил внести 500 млн грн гарантийного взноса, а дальше платить по 1 млрд грн в год, сообщает «Интерфакс-Украина».

Бизнесмен официально сообщил об этом в конце октября Фонду гарантирования вкладов физлиц. Бахматюк также заверил, что не бежал из Украины в связи с началом задержаний в Украине по делу VAB Банка.

Он сообщил, что якобы проводит сейчас переговоры на Ближнем Востоке и продолжит их в ближайшие дни. По возвращении в Украину Бахматюк намерен работать с адвокатами.

Бизнесмен напомнил, что «Укрлендфарминг» является производителем больших объемов зерновых и под такие потоки компания способна привлекать деньги, необходимые для поэтапной выплаты долгов. Бахматюк считает задержание, состоявшиеся сегодня ночью, попыткой сломать договоренности.

Напомним, что в ночь с 11 на 12 ноября НАБУ и САП задержали семь человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита. Его НБУ предоставил в 2014 году ПАО «ВиЭйБи Банк». Среди них был и председатель правления банка «Аваль» Александр Писарук, который в 2014—2015 годах работал первым заместителем руководителя НБУ Валерии Гонтаревой.

В октябре 2014 года Нацбанк предоставил «ВиЭйБи Банку» 1,2 млрд грн. Учреждение принадлежало владельцу аграрного холдинга «Укрлендфарминг» Олегу Бахматюку. Через месяц НБУ признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию, а в марте 2015 года приняли решение о ликвидации этого финучреждения.

НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года, но генпрокурор Юрий Луценко передал дело в полицию. Впоследствии 100 томов уголовного производства, которые хранились в подвале постороннего предприятия, были затоплены.