НАБУ про затримання банкірів: Заволоділи мільярдним кредитом, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n129326-nabu-pro-zatrymannya-bankiriv-zavolodily-milyardnym-kredytom.html

Ракурс

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало вісьмох банківських працівників, яких підозрюють у заволодінні мільярдним стабілізаційним кредитом від Нацбанку, а точніше 1,2 млрд грн.

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Співробітники правоохоронних органів з’ясували, що в жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк» звернулося до НБУ з проханням надати йому стабілізаційний кредит. Фінустанова не подала необхідних документів для цього, але правління Нацбанку все одно погодилося надати кредит, що не відповідало вимогам чинного законодавства. Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Стабілізаційний кредит від НБУ було отримано на два роки. «ВіЕйБі Банк» кошти не повернув. Згодом регулятор визнав банк неплатоспроможним.

За цим фактом слідчі з жовтня 2016 року розслідували кримінальне провадження відповідно до ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем). Серед підозрюваних був і колишній перший заступник голови НБУ.

В повідомленні також вказано, що затримано екс-директора Генерального департаменту банківського нагляду, трьох посадовців приватних компаній, пов’язаних із бенефіціарними власниками «ВіЕйБі Банку», колишнього в. о. начальника управління НБУ в Києві та Київській області, екс-заступника голови правління «ВіЕйБі Банку» й екс-голову спостережної ради цього банку.

Нагадаємо, минулої ночі силовики затримали Олександра Писарука, керівника банку «Аваль». У 2014−2015 роках він працював на посаді першого заступника голови Національного банку, який тоді очолювала Валерія Гонтарева.